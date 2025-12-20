ÂÎ·¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡¢¤Ý¤Á¤ã¥é¥¯¿·È¯Çä¡ª
Äù¤á¤Ä¤±´¶¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¥ß¥é¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£¤«¤é¿·ºî¥¤¥ó¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥µ¥¤¥º¤ËÆÃ²½¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ý¤Á¤ã¥é¥¯¤¹¤Ã¤¤ê¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡×¤Ï¡¢¥é¥¯¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ÈÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤âËÉÙ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦°ìËç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î²¼ÃåÁª¤Ó¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹♡
¤Ý¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦Àß·×
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¥ß¥é¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ý¤Á¤ã¥é¥¯¤¹¤Ã¤¤ê¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡×¤Ï¡¢£²£Ø£Ì¡¦£³£Ø£Ì¡¦£´£Ø£Ì¤Î£³¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£
£²£Ø£Ì¤Ï£Á£¹£°¡¿£Â£¹£°¡¿£Ã£¸£µ¡¦£¹£°¡¿£Ä£¸£µ¡¦£¹£°¡¿£Å£¸£°¡¦£¸£µ¡¿£Æ£¸£°¡¦£¸£µ¡¿£Ç£¸£°¡¢£³£Ø£Ì¤Ï£Â£¹£µ¡¿£Ã£¹£µ¡¿£Ä£¹£°¡¦£¹£µ¡¿£Å£¹£°¡¦£¹£µ¡¿£Æ£¸£µ¡¦£¹£°¡¿£Ç£¸£µ¡¦£¹£°¡¢£´£Ø£Ì¤Ï£Ã£±£°£°¡¿£Ä£±£°£°¡¿£Å£¹£µ¡¿£Æ£¹£µ¡¿£Ç£¹£°¡¦£¹£µ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥çー¥á¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ë½Ð²ñ¤¦♡¶»¸µ¤Çµ±¤¯¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È
¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¹©É×¤¬ËþºÜ
¥«¥Ã¥×É½Â¦¤Îº¸±¦°ìÂÎ·¿¥Û¥ë¥Àー¤¬¥Ð¥¹¥È¤Î¹¤¬¤ê¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÏÆ¹âÀß·×¤È£Õ»ú¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÏÆ¤äÇØÃæ¤ËÎ®¤ì¤¬¤Á¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥·¥çー¥Ä¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¥ß¥é¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ý¤Á¤ã¥é¥¯¤¹¤Ã¤¤ê¥Ú¥¢¥·¥çー¥Ä¡×¤Ï¡¢¸å¤íÂ¸ý¤ÎÎ©ÂÎÅª¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¿¬¤ÎÆù¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£
¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥éーÅ¸³«
¥«¥éー¤Ï¥¦¥¹¥¢¥ª¡¦¥Ùー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î£³¿§Å¸³«¡£ÍÎÉþ¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤«¤é¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Þ¤ÇÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡Ò¥Ö¥é¥¸¥ãー¡Ó£³,£²£·£¸±ß¡¢¡Ò¥·¥çー¥Ä¡Ó£±,£´£°£¸±ß¡££²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¶Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Ìó£±£¹£°Å¹ÊÞ¢¨£±¡Ë¤È¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤â¥«¥éー¤âÁª¤Ù¤ë¤«¤é¡¢Àö¤¤ÂØ¤¨ÍÑ¤ËÊ£¿ôÂ·¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¥é¥¯¤â¤¤ì¤¤¤âÄü¤á¤Ê¤¤
ÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤ËÇº¤à»þ´ü¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤Î¡Ö¤Ý¤Á¤ã¥é¥¯¤¹¤Ã¤¤ê¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
Äù¤á¤Ä¤±¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤ëÀß·×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¤¥ó¥Êー»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£¥Ö¥é¤È¥·¥çー¥Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤ÓÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë²¼ÃåÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡