Google¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9 Pro¡¦9 Pro XL¡×¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨ÌäÂê¤¬È¯À¸¡ªÂÐ¾Ý¤Ê¤éÆüËÜ¤Ç¤âÌµÎÁ¤Î¡Ö±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë
|Google¤¬¡ÖPixel 9 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨ÌäÂê¤Ç¡Ö±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬Äó¶¡³«»Ï¡ª
Google¤Ï8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖMade by Google¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPixel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖPixel 9 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²¼Éô¤«¤é¾åÉô¤Ë¤«¤±¤Æ½ÄÀþ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ë¡Ö±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥«¥Ð¡¼¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¿åÇ¨¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½¤Íý¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Þ¤¿¤ÏÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý³°¤ÎÇËÂ»¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½¤ÍýÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸ò´¹¤Î½¤Íý¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ÆÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼ÔË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½¤Íý¸å¤Ë90Æü´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Pixel 9 Pro¤ª¤è¤ÓPixel 9 Pro XL¤Ï¤È¤â¤ËGoogle¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëPixel¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÈºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖPixel 6¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 6 Pro¡×¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¼«¼Ò¥«¥¹¥¿¥à¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖTensor¡×¤ÎÂè4À¤Âå¡ÖTensor G4¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½²½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Pixel»Ë¾åºÇ¹â¤Îµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½¾Íè¤ÏÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈPro¥â¥Ç¥ë¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Pixel 9¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏPro¥â¥Ç¥ë¤ËÂç²èÌÌ¤ÊXL¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Tensor G4¤ÏGoogle»Ë¾åºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¹âÀÇ½¤ÊSoC¤Ç¡¢Google DeepMind¤È¶¦Æ±¤ÇÀß·×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¸þ¤±¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤Ê¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¡ÖGemini Nano¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢Á°µ¡¼ïPixel 8¤äPixel 8 Pro¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTensor G3¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤Ç3ÇÜ¤ÎÀÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËèÉÃ45¥È¡¼¥¯¥ó¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤ò¤è¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤âÁýÎÌ¤µ¤ì¡¢Pixel 9 Pro¤ª¤è¤ÓPixel 9 Pro XL¤Ï16GB¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pixel 9 Pro¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏPorcelain¤ª¤è¤ÓRose Quartz¡¢Hazel¡¢Obsidian¤Î4¿§Å¸³«
Pixel 9 Pro XL¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏPorcelain¤ª¤è¤ÓRose Quartz¡¢Hazel¡¢Obsidian¤Î4¿§Å¸³«
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏPixel 9 Pro¤ÈPixel 9 Pro XL¤Ç¤Ï²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡¦²òÁüÅÙ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Âç¤¤µ¡¢½Å¤µ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡¢ºÇÂç½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤Ç¡¢Pixel 9 Pro¤ª¤è¤ÓPixel 9 Pro XL¤Ë¤Ï¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤¬È¯´ø¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËPixel 9 Pro¤ª¤è¤ÓPixel 9 Pro XL¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ë¤ÏË¾±ó¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸÷³Ø¥º¡¼¥à10ÇÜÁêÅö¤äÄ¶²òÁü¥º¡¼¥àºÇÂç30ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±À½ÉÊ¤Ï¤È¤â¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIM¥«¡¼¥É¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤Û¤«¡¢eSIM¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OS¤ÏAndroid 14¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢OS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¿·µ¡Ç½¡ÖPixel Feature Drop¡×¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï7Ç¯´ÖÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏºÇ¿·¤ÎAndroid 16¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤äËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68½àµò¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÊQi¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡ß3¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥Î¥¤¥º ¥µ¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÅÅ¸»¥¡¼¡¢²»ÎÌ¾å²¼¥¡¼¡¢Wi-Fi 7¡¦Wi-Fi 6E¡¢Bluetooth 5.3¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼þ°Ï¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢²ÃÂ®ÅÙ·×¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¼§ÎÏ·×¡¢µ¤°µ·×¡¢¶ÛµÞSOS¡¢ºÒ³²¾ðÊó¥¢¥é¡¼¥È¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¸¡½Ð¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¡¢Google VPN¤Ê¤É¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Google¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9¡×¤ä¡ÖPixel 9 Pro¡×¡¢¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤¬Àµ¼°È¯É½¡ª8·î22Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï12Ëü8900±ß¤«¤é - S-MAX
¡¦Google¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9¡×¤È¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤ò³«Éõ¤·¤Æ³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Google Pixel 9 Pro ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Google Pixel 9 Pro XL ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Google Pixel 9 Pro / 9 Pro XL ¤Î±äÄ¹½¤Íý¥×¥í¥°¥é¥à - Google Pixel ¥Ø¥ë¥×
¡¦Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï Google ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹