トヨタ新型「小さなアルファード」登場は？

道路を走れば、すれ違わない日はないと言っても過言ではないほど目にする、トヨタの高級ミニバン「アルファード」。

今やファミリーカーの頂点として、あるいは一種のステータスシンボルとして、幅広い層から絶大な支持を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが「小さなアルファード」です！（70枚）

2025年度上半期（4〜9月）の新車販売台数ランキングを見ても、高額な車両価格にもかかわらず普通車全体の第7位（3万9849台）にランクインするなど、その勢いは留まることを知りません。

しかし、その一方で、「アルファードは欲しいけれど、さすがにボディが大きすぎて運転に自信がない」「ベースグレードでも500万円超えは予算オーバーだ」という切実な声も少なくありません。

そんな中で、まことしやかに囁かれ続けているのが、扱いやすいサイズと手頃な価格でアルファードの世界観を味わえる、「ミニアルファード」の登場を望む待望論です。

単なるファンの願望でしかなかったこの話が、にわかに現実味を帯びて語られるようになったきっかけには、ある「前例」の存在があります。

それこそが、2025年10月に世界初公開されたコンパクトSUV「ランドクルーザーFJ（ランクルFJ）」の登場です。

このモデルは遡ること2年前の2023年8月、「ランクル250」および「ランクル70」の発表会において、トヨタのデザイン領域を統括するサイモン・ハンフリーズ氏が発した「（ランドクルーザーを）より手に入れやすくできないか、なども考えているのです」という言葉が伏線となっていました。

当時、サイモン氏の背後に映し出されたシルエットがまさにこの「ミニランクル」であり、トヨタ幹部の「手に入れやすくしたい」という言葉が、数年越しに具現化されたのです。

ならば、同じくブランド力の高いアルファードにおいても、「より手に入れやすいミニ版」が計画されていても不思議ではない、と考えるのは自然な流れと言えるでしょう。

過去には「ミニアルファード」的なモデルも存在！

実際に、首都圏のトヨタ販売店関係者に取材を試みると、「確かにお客様の中には、アルファードの威風堂々としたデザインや豪華な内装に憧れつつも、自宅の駐車環境や予算の兼ね合いで断念される方がいらっしゃいます。そうした層に対し、もし『ミニアルファード』のようなモデルがあれば、一定の需要は確実にあると思います」と、現場レベルでも潜在的なニーズを感じているようです。

しかし、その一方で「実現する可能性は低いのではないか」という冷静な見方も根強く存在します。

その理由の一つとして挙げられるのが、かつて存在した5ナンバーサイズの高級ミニバン、「エスクァイア」の教訓です。

実際に存在した「ミニアルファード」的な「エスクァイア」

2014年に「ノア」「ヴォクシー」の兄弟車として登場したエスクァイアは、きらびやかな大型グリルや合皮を多用した上質な内装を武器に、「ワンランク上の高級感」を売りにしていました。

しかし、ノア・ヴォクシーが2022年にフルモデルチェンジを果たす中で、エスクァイアは一代限りでラインナップから消滅するという憂き目に遭いました。

なぜエスクァイアは定着しなかったのか。販売店スタッフは、「アルファードを求めるお客様は中途半端な高級感ではなく、『本物のアルファード』であることに価値を感じておられます」と分析します。

さらにアルファード特有の事情として、驚異的なリセールバリューの高さが挙げられます。

数年乗っても高値で売れることが周知されているため、残価設定ローンを利用すれば、月々の支払額をノア・ヴォクシーの上位グレードと変わらないレベルまで抑えることが可能です。

「多少無理をしてでも、リセールが良い本家アルファードを買った方が結局は得だ」という計算が働くため、あえてミニ版を選ぶ理由が薄れてしまうのです。

加えて、現状ではアルファードやヴェルファイアはおろか、ノアやヴォクシーですら需要に対して供給が追いついていない状況が続いており、メーカーとしても新たな派生車種を開発・生産する余裕がないという現実的な問題もあります。

では、「ミニアルファード」の可能性は完全にゼロなのでしょうか。

別の販売店関係者は「形を変えて登場する可能性は残されている」と指摘します。

現在、ミドルクラスミニバン市場では、ホンダ「ステップワゴン」や日産「セレナ」といった強力なライバルがひしめき合っており、特にセレナの最上級グレード「ルキシオン」やステップワゴンの「プレミアムライン」など、400万円台後半から500万円に迫る高級グレードが一定の支持を得ています。

ノア・ヴォクシーは現状好調なセールスを記録していますが、ライバルの攻勢に対抗し、さらに収益性を高めるためのテコ入れ策として、将来的にノア・ヴォクシーをベースとした「超高級グレード」や、あるいはかつてのエスクァイアのコンセプトをより洗練させた「小さな高級車」を投入するシナリオは十分に考えられます。

もしそれが実現すれば、それは名前こそ違えど、実質的な「ミニアルファード」としての役割を担うことになるでしょう。

トヨタは常に市場の声を拾い上げ、隙のないラインナップを構築することに長けたメーカーです。

ランクルFJで「伝説の小型化」を成功させた今のトヨタならば、アルファードのDNAを受け継ぐコンパクトな高級ミニバンという難題に対しても、私たちがあっと驚くような回答を用意してくるかもしれません。

高級ミニバン市場の絶対王者が次に打つ一手から、まだまだ目が離せそうにありません。