¡Ú£Æ£±¡Û¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬àÂçË½Ïªá¡¡¥Û¡¼¥Ê¡¼Áá´ü²òÇ¤¤Ê¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬À¤³¦²¦¼Ô¡×¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÎÉñÂæÎ¢¤â
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡Ê£¸£²¡Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬£µµ¨Ï¢Â³¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°ÂåÉ½¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç£´µ¨Ï¢Â³¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç£µµ¨Ï¢Â³¤ÎàÂ×´§á¤òÆ¨¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¥Û¡¼¥Ê¡¼¤ò¿ô¤«·îÁá¤¯²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤âÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆâ¤Ç¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥Ê¡¼Á°ÂåÉ½¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ëà·ù¤¬¤é¤»á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤·¡Ö¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î»þÂå¡¢»ä¤¬¥á¥¥·¥³¿Í¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤è¤ê¤â½¸ÃæÎÏ¤¬Äã¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÈà¡Ê¥Û¡¼¥Ê¡¼Á°ÂåÉ½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤Í¤ÄÂ¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·àÈ¯¸Àá¤Ë¤è¤ê¥Û¡¼¥Ê¡¼Á°ÂåÉ½¤¬¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Çî»Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥Ê¡¼¤¬Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£