細かく切れて機密を守る！卓上マイクロカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、細かく切れて機密を守る、卓上マイクロカットシュレッダー 「400-PSD076W」を発売した。
■2×12mmのマイクロカットで個人情報をしっかり守る
クロスカットよりさらに細かいマイクロカットを採用しており、判読がほぼ不可能なレベルまで細断し、レシートや明細書などの個人情報もしっかり保護する。家庭でもオフィスでも、セキュリティ対策を手軽に強化できるため、情報管理の意識が高まる今こそ導入したいアイテムだ。
■インテリアを邪魔しない、“魅せる”シュレッダー
シンプルでマットな質感の本体は、デスクに置いた瞬間に空間に馴染むデザイン。「隠すシュレッダー」ではなく、置きっぱなしでも見栄えが良い“魅せる文具”として活躍する。デスク周りの雰囲気を損なわず、必要なときにすぐ使えるストレスフリーさは、テレワークや省スペース化が進む現代の働き方にぴったりだ。
■手元でサッと細断できる快適な使い心地
幅25cm・奥行18cmのコンパクトサイズながら、A5用紙5枚まで同時細断できる実用性を確保。A4用紙は二つ折りで対応可能だ。天板上に置いても邪魔にならず、手にした書類をそのまま細断できる快適さが魅力。デスク作業の動線を乱さず、毎日の書類処理が自然とスムーズになる。
■取り外しできるダストボックスでごみ捨ても簡単
約5Lのダストボックスは、本体を持ち上げるだけで取り外せるシンプル構造。120枚程度の細断くずをためられ、こまめなゴミ捨ての手間が軽減される。細断くずがこぼれにくい設計のため、作業後の片付けもスムーズ。忙しいデスクワークの中でもストレスなく扱えるユーザビリティを追求している。
■安全性へのこだわりで誰でも安心して使える
ダストボックスが正しくセットされていないと作動しないインターロックスイッチを搭載し、家庭や共用スペースでも安心して利用できる。さらに、2分以上の連続使用や紙詰まり時は自動停止するオートカットオフ機能も備え、モーター保護と安全性を両立。初めてシュレッダーを使う人でも扱いやすい設計だ。
■商品詳細
■商品詳細
