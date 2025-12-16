【ニューヨーク＝木瀬武】米自動車大手フォード・モーターは１５日、電気自動車（ＥＶ）関連の事業縮小に伴い、１９５億ドル（約３兆円）の特別損失を計上すると発表した。

ＥＶの生産計画を大幅に見直し、ハイブリッド車（ＨＶ）やガソリン車に注力する。

米南部テネシー州の新工場で予定していたピックアップトラック型のＥＶの生産を中止し、ガソリン車を生産する。代表車種「Ｆ―１５０ライトニング」はＥＶの製造を終了する。ケンタッキー州のＥＶ向け電池工場も、大規模データセンター向け蓄電池などの生産に転換する。

一連の事業見直しにより、ＥＶ事業での減損や合弁事業の解消費用などが発生し、２０２５年から２７年にかけて損失を計上する。ジム・ファーリー最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で「これはより強力で収益性の高いフォードを創造するための転換だ」と強調した。

ＥＶ事業を巡っては、世界的な市場の伸び悩みに加え、トランプ米政権の環境規制の見直しや支援策の廃止で、各社が戦略の見直しを迫られている。米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）も１０月、ＥＶの生産能力削減で１６億ドルの減損損失を計上すると発表した。