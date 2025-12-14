ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス 福岡が日本国内・最終開催地！会期もいよいよ後半突入！2026年2月1日(日)まで！！本イベントオフィシャルサポーター・風間俊介さんが魅力を語る！！