¿´»Ä¤ê¤Ï¡©¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡£½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿»êÊ¡¤Î£´Ç¯´Ö¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦
¡¡£´Ç¯´Ö¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤²ñ¸«¤¬¡¢12·î12Æü¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÁª¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¼Â¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿£´Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¤³¤È¤¬¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦£´Ç¯´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ï¡¢ÂàÇ¤¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¼ÁÌä¤¬°Ü¤ë¤È¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤ºÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Çµ×ÊÝ¡Ê°ôÍÀ¡Ë²ñÄ¹¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿»þ¡¢¡Ø£²Ç¯¡¢£³Ç¯¡¢±äÄ¹¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦£´Ç¯´Ö¤â¼«Ê¬¤Î¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¼ã´³¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆACL£²¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Èµ×ÊÝ²ñÄ¹¤È¶¯²½Éô¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç²ñÄ¹¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¤Æ¤â£²¤«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢µ×ÊÝ²ñÄ¹¤È¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËÊÌ¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ×ÊÝ²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡±«ÌîÍµ²ð¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤¬¼Ç¤¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿ACL£²¤ÎÇÔÂà¤¬²Òº¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬¹Åç¤Ç²á¤´¤·¤¿£´Ç¯´Ö¤ÎÆü¡¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£´Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ï¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËËè»î¹ç¤¬ÙÉ¹³¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ½é¤ÎÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Î·è¾¡¤Ç¹ÃÉÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é£±½µ´Ö¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë£²ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿»î¹ç¤Ï°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿´»Ä¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö³Ú¤·¤á¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿¿°Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿Æ»Ò¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´ÃÏÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò¾ï¤Ë»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»î¹ç¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹»þ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤âº£Æü¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï70ÅÀ¤¯¤é¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï40ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤Ï¼¡¤Î´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢»ä¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤Æ¿·´ÆÆÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡£22Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï¤¹¤°¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë·ãÊÑ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü»ûÅÄ¹°¹¬
