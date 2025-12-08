¡ÚÆÃ½¸¡Û´é¤âËÜÌ¾¤âÌÀ¤«¤µ¤ºÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿89ºÐ¤Î²è²È¤¬¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¡×¡¡³Ø·Ý°÷¤¬¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ï¡¡²¬»³
ÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ö»³ËÜ°ìÍº ¾®¤µ¤ÊÉô²°¤«¤é¡×¡¡12·î13Æü～2026Ç¯3·î1Æü¡¡²¬»³¡¦ÆàµÁÄ®ËÂô
¡¡12·î13Æü¤«¤é²¬»³¸©ÆàµÁÄ®¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢89ºÐ¤Î²è²È¤Î¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë³¨²èÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³Ø·Ý°÷¤È¡¢º£¤â¡Ö¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤Ç³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²è²È¤Î»×¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²¿¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Çò¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ê£»¨¤Ê¿§¤ÎÁØ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Ã±½ã¤ËÊ¿ÌÌ¤Î³¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÎ©ÂÎ¤È¤·¤ÆÃæ¿È¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤ÎÉÕ¤±Êý¡×
¡¡89ºÐ¤Î²è²È¡¢»³ËÜ°ìÍº¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÌÌÁêÉ®¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤É®¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¤Ç¤³¤Ü¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÅÉ¤ê½Å¤Í¤¿³¨¤Î¶ñ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËèÆü¡¢³¨¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿§¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¼Â´¶¤·¤¿¤·¡¢ÉÁ¤Êý¤âÉ®¤Ë¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ö¥¹¥Ö¥¹¤È»É¤¹¤è¤¦¤Ê¡×
¡¡12·î13Æü¤«¤éÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¾®¤µ¤ÊÉô²°¤«¤é¡×¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ÄÅ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø·Ý°÷¤Î±ó»³¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¡¢²¬»³»Ô¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤ÇºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£²ó¤Ï²è²È¡¦»³ËÜ°ìÍº¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¼Âºß´¶¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤âÄ¹Åç°¦À¸±à¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³¨¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ»Ô¤Î¹ñÎ©¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¡ÖÄ¹Åç°¦À¸±à¡×¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾å³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¼Ëþ¤¹¤ëÌý³¨¤Î¶ñ¤ÎÆ÷¤¤¤È»È¤¤¹þ¤ó¤ÀÆ»¶ñ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿ÌýºÌ²è¤Ï200ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±ó»³¤µ¤ó¤ÏÄ¹Åç°¦À¸±à¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤µ¤¯¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²è²È¤È¤·¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡1971Ç¯¡¢35ºÐ¤ÇÄ¹Åç°¦À¸±à¤ËÆþ½ê¤·¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö»³ËÜ°ìÍº¡×¤ÏËÜÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¸µ¤òÉú¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤¿²¾¤ÎÌ¾Á°¡Ö±àÌ¾¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ï´¶À÷ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¼å¤¯¡¢Àï¸å¤Ë¤Ï´°¼£¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¤¬¿Ê¤á¤¿¶¯À©³ÖÎ¥À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤¬¼£¤Ã¤¿¸å¤â²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¡¢º£¤â±àÌ¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿¦°÷¤ÎÄ¹Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÄ¹Åç°¦À¸±àÎò»Ë´Û ¿¦°÷¡¿Ä¹Åç¹¬»Þ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤Î¡ËÆþ½ê¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Î²è²È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¨¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê´é¤äËÜÌ¾¤ò¡Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â³¨¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¡Ø¤³¤Îºî²È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢40ºÐ¤´¤í¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¸øÊçÅ¸¤Ë½ÐÉÊ¤òÂ³¤±¡¢¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö²¬»³¸©Èþ½ÑÅ¸Í÷²ñ¡×¤Ç²¿ÅÙ¤âÆþÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é89ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¡£Éô²°¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´ë²èÅ¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ó»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌýºÌ²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥â¥Áー¥Õ¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤«¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æüµ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ï1000Ëç¤òÄ¶¤¨¡¢ÌýºÌ²è¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤äÄ¹Åç°¦À¸±à¤ÎÉ÷·Ê¤¬·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËèÆüÆ±¤¸¤â¤Î¤ò300ËçÉÁ¤¯¡×¤Ê¤É¡¢²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥â¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤ì¤¿åÌÌ©¤ÊÉ®»È¤¤¤ÈÊ£»¨¤Ê¿§ºÌ¡£³¨¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅß·Ê¿§¤ä¥«¥é¥¹¡¢¸Ï¤ìÌÚ¤Ê¤É¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ä»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤À¤È¸ì¤ë¡Ö¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¡×¤¬²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Áー¥Õ¤¬Èá¤·¤µ¤ä¼ä¤·¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¹¥¤¤À¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤·¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¿¼ÁØ¿´Íý¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ä»þ´Ö¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Öº½¤Î´ï¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥·¥êー¥ººîÉÊ¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê£»¨¤Ê¿´¶¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÉ÷¤ÏÇ¯¡¹¿§ºÌ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±ó»³¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌ·½â¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÉÁ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì·½â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢°ìÉ®°ìÉ®¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤«¤é¼æ¤«¤ì¤ë¡×
¡¡²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤¥¢¥È¥ê¥¨¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤ー¥¼¥ë¤äÅö»þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¶ñ¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡¿±ó»³·ò°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÌäÂê¤È¤«³ÖÎ¥¤ÎÌäÂê¤È¤«¤â½ª¤ï¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¸½ºß¤â¿Ê¹Ô·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò»³ËÜ¤µ¤ó¤¬À¸¤¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³¨²èÅ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢»³ËÜ°ìÍº¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡»³ËÜ°ìÍº¤µ¤ó¤Î³¨²èÅ¸¡Ö¾®¤µ¤ÊÉô²°¤«¤é¡×¤Ï2025Ç¯12·î13Æü¤«¤é2026Ç¯3·î1Æü¤Þ¤ÇÆàµÁÄ®¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
