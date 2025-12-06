²ð¸î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡ÈÏ·Ï·²ð¸î¡É¤¬Êø¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¡Ö¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤º¤ËÇö¾ð¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Ç÷´ÑÇ°¡×¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ°²½¤·¤¿¤é¿Æ¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¡×Ê£»¨¤Ê¿´¾ð
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ð¸î¼Ô¤ÈÍ×²ð¸î¼Ô¤¬¤È¤â¤Ë¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ·Ï·²ð¸î¡×¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÏ«¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï2022Ç¯ÅÙ¡¢75ºÐ°Ê¾å¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬35.7¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï63.5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â2001Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁ°¸å¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²ð¸î¤ËÈèÊÀ¤·¡¢Í×²ð¸î¼Ô¤ò»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î25Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç100ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢79ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿9·î¤Ë¤â¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Ç91ºÐ¤ÎÃË¤¬86ºÐ¤ÎºÊ¤ò¡Ö²ð¸î¤ËÈè¤ì¤¿¡×¤È»¦³²¤¹¤ë»ö·ï¤âµ¯¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢1°Ì¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤ò¾·¤¡¢Ï·Ï·²ð¸î¤Î²ÝÂê¤òµÄÏÀ¡£¤µ¤é¤ËÏ·Ï·²ð¸î¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¹âÎð¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼«¤é²ð¸î¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¢£Â³½Ð¤¹¤ëÏ·Ï·²ð¸î¤Î¸Â³¦
¡¡Ï·Ï·²ð¸î¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢²ð¸î¼Ô¤¬Í×²ð¸î¼Ô¤ò»¦¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯7·î¡¢Åö»þ102ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿71ºÐ¤ÎÌ¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÀè·î17Æü¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤ò12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê1¿Í¤Ç²ð¸î¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö²ð¸îÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡¦ÊÝ¸î´Ñ»¡¤È¤¤¤¦È½·è¤ò½Ð¤·¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤â¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤À¤È¤·¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤¬¤é·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Æ±¾ðÅª¤ÊÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä²ð¸î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¾®»³Ä«»Ò»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê²ð¸î¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ê²ð¸î¼Ô¤Î¡Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¼Â¾ð¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·Ï·²ð¸î¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡ÖÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É²ð¸îÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤ÏÈæ³ÓÅªÈñÍÑ¤Ï°Â¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤ËÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²ð¸î¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬¼å¤¤¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÀ¿ô¡ÊÍ¥ÀèÅÙ¡Ë½ç¤ËÆþµï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÄøÅÙ¤¬½Å¤¤¡ØÍ×²ð¸î3¡Ù°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡Ø1¡Ù¤ä¡Ø2¡Ù¡¢¡ØÍ×»Ù±ç¡Ù¤Î¿Í¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²²ð¸î¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¤Æ¤È¤ê¤ó¡×¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¦´ä·îËüµ¨Âå»á¤Ï¡Öº£¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ð¸î¤ÎºßÂð²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ç¤âÃÏ°è¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦·¼ÌØ³èÆ°¡¢¼õ¤±»®¤ò¹¤á¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·º£¡¢²ð¸î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¹âÎð²½¤ÇÏ·Ï·²ð¸î¤¬ÇËÃ¾
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¹äÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï·Ï·²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¡¢Éã¿Æ¤Ï90ºÐ¡ÊÍ×²ð¸î1¡Ë¡¢Êì¿Æ¤Ï88ºÐ¡ÊÍ×²ð¸î2¡Ë¤À¤¬¡¢5¡Á6Ç¯Á°¤ËÏ·Ï·²ð¸î¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¤·¡¢2¿Í¤Ç²È»öÁ´ÈÌ¤ò¤³¤Ê¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Æ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Â»Ð¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4Ç¯Á°¤ËÉÂµ¤¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¸å¤Ï¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢Åìµþ¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é±ó³Ö¤Ç²ð¸î¤·¡¢Ëè·î1½µ´Ö¤ÏÎ¾¿Æ¤¬½»¤à¼¯»ùÅç¤Ç²á¤´¤·¡¢²ð¸î¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤·¤í¼«Ê¬¤Ë¤·¤í¡¢Ã¯¤«¤·¤é¤¬Î¾¿Æ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢2¿Í¤¤ê¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¼¯»ùÅç¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«³°½Ð¤·¤Æ×Ñ×Ë¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤ËÆ¬¤òÂÇ¤Á¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÅÝ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¤â×Ñ×Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤á¤Å¤é¤¤¡£¾ï¤Ëµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤âËè·î¡¢¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡Ê¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ËÉÔ¶ñ¹ç¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¬Î¾¿Æ¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¸ÊËþÂ¡©
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾ï¤Ë²ð¸î¤Î¥×¥í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬°Â¿´¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑÎÁ¤â°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·ÍøÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¡Ö»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÉ×ÉØ¡Ë2¿Í¤ÇÆþ¤ì¤ëÏÈ¤Ï¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÆÈµï¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤±¤Ð°Â¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤ÇÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¿Æ¤Î¼ª¤¬±ó¤¯ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤¿¤á¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ½¸ÃÄÀ¸³è¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤â·ù¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¼Â¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ð¸îÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹çÍýÀ¤È¤ÏÌ·½â¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡Ö»ÜÀßÆþ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¼«¸ÊËþÂ¤ÎÌÌ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤¿¼þ°Ï¤«¤é¡¢¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤º¤ËÇö¾ð¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤â´¶¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ëÉÔ°Â¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿Æ¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤·ò¹¯¤Î³²¤·Êý¤ò¤·¤¿¤é¡¢¿Æ¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤â¼«Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙ¶á½ê¤Î¿Í¡¹¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¿¼¤¯¡¢Ä¹¤¤¡£¤½¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¤âÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤Î»ÜÀßÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ä·î»á¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÇÊë¤é¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤À¤ê¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤À¡£¤¿¤À¤·¼«Ê¬¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊë¤é¤·¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢»ÜÀß¤ÇÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÈÊë¤é¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¡Ø¤³¤³¤Ï¤É¤³¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÉÂ¾õ¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¶áµ¦Âç³Ø¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦²ÆÌî¹ä»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹¬¤»¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
