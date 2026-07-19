冷凍食品大手の「ニチレイ」で起きたシステム障害。その影響が広がっています。ニチレイは、サイバー攻撃が原因であることを明らかにしました。日本の『低温物流』を支えるシステムが遮断されたことで、物流業界全体に影響を及ぼしています。【写真を見る】“ニチレイショック”が広がった仕組み「ハーゲンダッツはやめてくれ…」拡大する“ニチレイショック”15日、ファストフード店に異変が起きていました。客「『レッドホット（