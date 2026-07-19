インドネシア東部沖で旅客船が沈没した後、行方不明になっていた25人のうち、7歳の子どもを含む5人が3日ぶりに救助されました。【映像】行方不明の人らが救助される瞬間（実際の様子）AP通信などによりますと、南スラウェシ州にあるスラヤール諸島の沖合で15日、乗客乗員78人が乗った旅客船が沈没しました。エンジンの不具合が原因とみられています。この事故で1人の死亡が確認され、25人の行方が分からなくなっていましたが