グラビアアイドル夏目まどかが19日、自身のXを更新。ICUに運ばれたことを報告した。夏目のアカウントでは「代筆で失礼します夜中ICUに運ばれてしまい諸々のお返事がおそくなります。大変申し訳ありません」と代筆によるポストが投稿された。夏目は25年10月、所属事務所ゼロイチファミリアのHPを通じ「本人の体調不良により、一定期間、芸能活動を休止させていただくこととなりました」と活動の一時休止を発表。同年12月、自身のT