タレント、YouTuberでプロレスラーのフワちゃんが、7月17日に配信されたネット番組『ダマってられない女たち season3』（ABEMA）で「年収53円」の極貧生活を明かし、話題となっている。「番組では、プロレスラーとしてのフワちゃんに密着しました。そこで、2024年8月に起こったやす子さんへの暴言騒動の影響で、活動を休止していた期間の生活について語られました。フワちゃんは2025年11月まで、約1年半の間、いっさい芸能活動を