けさ、横浜市の八景島の近くで「サップ」をしていた20代くらいの男性が海に転落し、溺れました。男性は救助され、病院に運ばれましたが、重症とみられるということです。【写真を見る】20代くらいの男性がサップ中に海に転落し一時行方不明に約2時間半後に救助も重症か横浜・金沢区の八景島付近海上保安庁きょう午前8時前、横浜市金沢区の八景島近くで「男性がサップ中に海に落ちて溺れた」と目撃した人から119番通報があり