韓国で食用目的での犬の販売などを禁止する「犬食禁止法」の施行が半年後に迫るなか、長年続いてきた食文化の終わりに向き合う人たちを取材しました。【映像】専門店で提供される料理、堪能する人らの様子牧園信也レポート「観光客もよく訪れるソウルの東大門市場。このように狭い道を進んで行くと長年にわたり犬肉を提供し続けた店があり、早くから仕込みが始まっています」この日は、韓国版の「土用の丑の日」にあたる「伏日