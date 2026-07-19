北海道・栗山警察署は、2026年7月19日、栗山町に住む無職の男（95）を道路交通法違反（無免許運転）の容疑で逮捕しました。男は19日午後2時前、栗山町松風3丁目付近の道路で、乗用車を無免許で運転した疑いが持たれています。警察によりますと、当時付近では夏祭りが行われていて、道路が一部の区間で通行止めとなっていましたが、男が誤って通行止めの道路に進入しようとしたということです。その後、警察官が男の車を停止させ、