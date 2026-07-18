「東大合格〇〇人」「京大合格〇〇人」--受験シーズンになると目にする予備校の合格実績。受験生や保護者にとって重要な判断材料ですが、その数字は本当に実態を表しているのでしょうか。2025年、駿台予備学校は2026年度以降の大学合格者数を公表しないと発表し、受験業界に大きな衝撃を与えました。教育ジャーナリスト・小林哲夫さんは著書『予備校盛衰史』（NHK出版新書）の中で、受験スタイルや「合格実績」のあり方が変化して