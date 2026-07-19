ロシアによる攻撃を受けたキーウの様子＝19日/Efrem Lukatsky/APキーウ（CNNロシアは19日にかけて、4年以上続くウクライナとの戦争で最大規模となる弾道ミサイル攻撃を実施した。ウクライナ空軍によると、ロシアは「攻撃用無人航空機（UAV）のほか、空中および地上から発射する各種ミサイルを使用し、ウクライナに対して大規模な複合攻撃」を実施した。主な標的は首都キーウだったという。キーウにいるCNN取材班は、一晩中、爆発