◆第１０８回全国高校野球大阪大会▽４回戦大阪立命館３―２大阪桐蔭＝延長１０回タイブレーク＝（１９日・くら寿司スタジアム堺）史上初の３度目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭が延長タイブレークの末に大阪立命館に敗れ、４回戦で姿を消した。今大会初登板とったエース・吉岡貫介（３年）が初回、制球を乱し、４四球で押し出しで１点を失うと、暴投で２点目を献上。ノーヒットで２点を失った。大阪立命館の先発、１８７セ