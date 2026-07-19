「この度、いろいろあり八景島のすべてがマツケンに支配される運びとなりました。そうここは、八狂島シーパラダイス」（公式HPより）【写真】「なんでもアリなのか…」衝撃、マツケンとクラゲの“万華鏡サンバ”そんな衝撃的なメッセージと、黄金に輝く大量の“マツケン”ともに、横浜・八景島シーパラダイスは、松平健とのコラボレーションイベント「マツケンまみれまみれ島 夏の陣」を、7月18日（土）から8月31日（月）まで開