◆北中米Ｗ杯▽決勝アルゼンチン―スペイン（１９日・ニュージャージー競技場）日本時間２０日の午前４時から決勝が行われ、アルゼンチンとスペインが激突する。今大会を締めくくる１０４試合目の対戦カードは、史上３チーム目の連覇を目指すアルゼンチンと、１０年南アＷ杯以来２度目の優勝を狙うスペインの激突となった。＊＊＊今大会は出場チーム数が４８か国に拡大したことに伴い、ＦＩＦＡの放映権やチケット販