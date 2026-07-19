タレントでプロレスラーのフワちゃんが、約2年前の暴言騒動の裏側を明かし、波紋を呼んでいる。「フワちゃんは7月17日配信のABEMA『ダマってられない女たち season3』に登場しました。かつてはテレビ出演本数400本を誇る彼女でしたが、現在はプロレスラーとして活動し、番組ではその生活に密着していました。そのなかで、2024年8月に起きた騒動についても言及しました。やす子さんの《やす子オリンピック生きてるだけで偉い