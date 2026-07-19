7月31日公開の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公式Xが7月17日に更新され、日本版主題歌を担当する「Mrs. GREEN APPLE（以下ミセス）」の新曲『Brand New』のリリックビデオが公開された。人気バンドによる書き下ろし楽曲に期待が集まる一方で、SNSでは作品の内容ではなく、日本独自の主題歌をめぐる議論が活発化している。公開された動画は約1分で、映画の予告映像に合わせて歌詞が表示される内容となってい