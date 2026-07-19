声優の内田真礼（36）が19日、自身のXを更新。この日、第1子誕生を報告した弟で声優の内田雄馬（33）とその妻で声優の日高里菜（32）を祝福した。真礼は「ゆうまりなちゃんおめでと！！嬉しい」と弟夫妻を祝福した。雄馬と日高は24年1月1日に結婚を発表。この日は「いつも応援してくださる皆さまへ先日、我が家に第一子となる女の子が誕生しました」と報告し、「家族で力を合わせ、私たちらしく笑顔あふれる毎日を過ごして