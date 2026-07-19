ロシアのルデンコ外務次官は、日本とウクライナの企業の間でドローンの技術協力を進める動きがあるとして「協力関係は明白な敵対行為とみなす」と述べ、これを批判しました。ルデンコ外務次官は国営のタス通信が19日に公開したインタビューで、日本とウクライナの企業がドローン分野で技術協力を進める動きがあると指摘。「協力関係は明白な敵対行為とみなす」と述べ、批判しました。その上でウクライナのドローンによるロシア国内