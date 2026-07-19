【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、ロシア軍が首都キーウに過去最大規模の弾道ミサイル攻撃を実施したと明らかにした。ミサイル40発以上、無人機120機が使用され、大半はキーウ方面に飛来したとしている。