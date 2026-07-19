札幌・東警察署は2026年7月19日、札幌市中央区に住む自称・会社員の男（26）を銃刀法違反の疑いで逮捕しました。男は19日午前7時ごろ、札幌方面東警察署札苗交番内で、刃体の長さ8センチメートルを超える折りたたみ式ナイフ1本を正当な理由なく携帯した疑いが持たれています。警察によりますと、19日午前7時ごろ、男は交番を訪れ「警察官と話がしたい」などと話していたということです。その際に警察官が男のズボンの右ポケ