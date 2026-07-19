けさ（19日朝）、横浜市の八景島の近くで「サップ」をしていた男子大学生が海に転落し、溺れました。男子大学生は病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。きょう午前8時前、横浜市金沢区の八景島近くで「男性がサップ中に海に落ちて溺れた」と目撃した人から119番通報がありました。海上保安庁によりますと、ボードに乗ってパドルを漕ぐ「サップ」をしていた20歳の男性が、海に落ちて行方がわからなくなりました。男