ロシアによるミサイル攻撃を受け消火作業をするヘリコプター＝19日、キーウ（ロイター＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、ロシア軍が同日未明に首都キーウに弾道ミサイル攻撃を実施し1人が死亡、16人が負傷したと明らかにした。一度のミサイル攻撃としては過去最大規模としている。ミサイル40発以上、無人機120機が使用され、大半はキーウ方面に飛来したという。ウクライナ南部オデーサ州