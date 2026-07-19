ウクライナの首都キーウで19日、ロシア軍による大規模な攻撃があり、1人が死亡、16人がケガをしました。ウクライナ側は、過去最大規模の弾道ミサイル攻撃だったとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領によりますと、首都キーウで19日未明、ロシア軍による攻撃があり、これまでに1人が死亡、16人がケガをしました。40発以上のミサイルと、ドローン120機による攻撃だったとしています。ロイター通信によりますと、ウクライナ