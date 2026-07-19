ニューヨーク＝平沢祐】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１８日、今回のＷ杯期間中、選手らへの誹謗（ひぼう）中傷の可能性があるＳＮＳなどでの投稿を７００万件以上特定したと発表した。ＦＩＦＡは「ソーシャルメディア保護サービス」を通じて、５３００万件以上の投稿やコメントを審査。不適切な投稿は、４７万件だった２０２２年大会に比べ、約１４倍になったという。