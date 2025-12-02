SHIROの新アイテム続々♡香りと潤いをまとうボディミストが初登場

SHIRO PERFUMEから、香りを楽しみながら肌の潤いも叶える全く新しい「ボディミスト」が生まれました。アルコールフリー処方で、肌に霧状のミストをまとうとふんわりと香りが広がり、まるでボディミルクのようにしっとり保湿。さらにハンド美容液、シャンプー、トリートメント、クレイハンドソープ、ボディソープ、パフュームディフューザーリキッドなど、多彩な香りのアイテムが多数ラインナップ。日常を丁寧に整えたい女性に寄り添うSHIROの世界観を心ゆくまで楽しめます♡

新登場のボディミスト（全12種）は60mL 4,950円。タマヌオイル*1配合で、香りをまとうたびに肌のキメを整えしっとり保湿します。

アルコールを含まないため、肌へのやさしさと軽やかな香り立ちを両立。約1～2時間香りが続き、持ち運びやすい容器で外出先でも使いやすいのが魅力です。

PEONY BLISS、SUNNY MORNING、SPICE OF LIFEなど、多彩な香りから気分に合わせて選べます。

韓国発ベルベットバニーが話題♡素肌に香るVIOLET KISSが日韓1位に

人気ラインにも新作が多数仲間入り

ハンド美容液（全5種・90g 4,950円）はアロエ2とガーナシアバター3で手肌をしっとり包み、動くたびにやさしく香りが漂います。

シャンプー（全3種・460mL 6,600円）はがごめ昆布5配合で濃密泡が心地よく、同じ香りのトリートメント（全3種・200g 6,050円）と合わせると香り持ちがアップ。

クレイハンドソープ（全2種・250mL 4,950円）は火山灰クレイ6でなめらかに洗い上げ、ボディソープ（全2種・460mL 6,160円）は小豆島産オリーブ*7で潤いを与えます。

さらにパフュームディフューザーリキッド（全3種・500mL 12,100円）は空間に豊かな香りを広げ、インテリアとしても楽しめるアイテムです。

*1テリハボク種子油 / 保湿成分 *2アロエベラ液汁 / 保湿成分 *3シア脂 / 保湿成分 *4アスナロ木水 / 保湿成分 *5ガゴメエキス / 保湿成分 *6火山灰 / スクラブ成分 *7オリーブ枝エキス・オリーブ葉エキス / 保湿成分

SHIROの新作コレクションは、香りを楽しむ時間そのものを豊かにしてくれるラインアップばかり。

肌を潤しながら香りをまとうボディミストをはじめ、毎日のケアをやさしく支えるハンド美容液やヘアケア、バスアイテム、空間を満たすディフューザーまで、暮らしを彩るアイテムが揃います。

自分自身を労わる小さなひとときが、誰かの笑顔へと連鎖していく──そんなSHIROの思いが込められた新アイテムで、心地よく満たされる毎日を過ごしてみませんか♪