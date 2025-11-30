中国・上海で2025年11月28日に開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」で、アニメ『ONE PIECE』の主題歌などで知られる歌手・大槻マキさんのパフォーマンスが中断された。

日本人アーティストによる中国公演の中止が続く中、SNSでは中国出身のオーストラリア人インフルエンサー・悉尼奶爸（Sydney Daddy）さんによるAI加工動画が注目を集めている。

「やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況」

大槻さんは29日、公式サイトで「28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と説明。29日の出演についても同様の事情で中止となったと明かした。

中国のSNSでは、大槻さんの歌唱中に突然背景が暗くなって演奏が止まり、スタッフ2人に誘導されてステージから退出する動画が拡散され、衝撃が広がっている。

同イベントには、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」4人組ロックバンド「ASH DA HERO」なども出演中止を発表しており、「やむを得ない諸事情」や「不可抗力」を理由とした報告が相次いでいる。

こうした対応の背景には、中国政府側の判断があるとみられるが、詳細は明らかになっていない。「台湾有事」をめぐる日中関係の緊張が続く中、日本のアーティストへの「締め出し」と受け止める声が広がっている。

「日本と中国の争いは、もはや文明と野蛮の対決へと成り下がった」

エンターテインメント業界を巻き込んでの混乱が続く中、SNSでは、悉尼奶爸さんが29日に公開した短い動画が反響を呼んでいる。投稿には「抗日艺术新高潮，继续憋死小日本（抗日芸術の新たな頂点だ。引き続き小日本を締め上げてやろう）」とのコメントが添えられており、「小日本」は、日本を侮蔑するスラングとして使われる。

動画では、驚く大槻さんがスタッフに連れられてステージを降りるかたわら、新たにステージに現れたのは中国の習近平国家主席だ。華やかな赤い花柄のチャイナスーツに身を包んだ習氏は、ポケットから赤いスカーフを取り出すと、軽快な音楽に合わせてスカーフを振り回し、ダンスを始めた。会場の観客も、楽しそうに拳を振り上げている。

悉尼奶爸さんは、大槻さんの歌唱中断に関する報道に対し、「素晴らしい！ 反日運動で一万人規模のコンサートが中止に、現場で歌を止めるために電源を落とす事態だ 田舎者に牛耳られた中国が、再び世界を震撼させた 日本と中国の争いは、もはや文明と野蛮の対決へと成り下がった」と皮肉をつづっていた。

なお、悉尼奶爸さんは18日頃にも、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と、中国外務省の劉勁松アジア局長の協議後に撮影された動画をパロディー化した「ダンシング局長」動画を公開。派手な赤い花柄のチャイナスーツを着た劉氏が、頭を下げるような素振りを見せた金井氏の前でノリノリのステップを刻む動画が話題を集めていた。

今回の「ダンシング習近平」動画にも、「素晴らしい動画wwwww」「もうミーム化したか」「You are using AI the most skillfully and appropriately in the world.（あなたは世界で最も巧みかつ適切にAIを活用しています）」など、面白がる声が上がっている。