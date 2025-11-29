がんばる自分にご褒美ッッ！【セブン-イレブン】温かい飲み物とどうぞ♡「新作スイーツ」

毎日頑張っている自分にご褒美をあげたくなったら【セブン-イレブン】のスイーツコーナーへ足を運んでみて。疲れた体に染み渡るやさしい甘さと贅沢気分になれるクオリティの高さが、ほっとひと息つける時間を作ってくれるはず。そこで今回は、温かい飲み物と味わいたい「新作スイーツ」を紹介します。

シンプルだからこそ楽しめる香りとコク

「紅茶に恋する ミルクティーどら」は、11月6日からスタートした「紅茶に恋する TEA PARTY」シリーズの1つ。どら焼き生地でミルクティーホイップクリームだけをサンドした、シンプルな組み合わせですが、このシンプルさによって、ホイップの紅茶の香りやミルクのコクがしっかりと引き立っていそうです。

プチご褒美感が上がる！ リッチなパフェ

「紅茶に恋する プリンケーキパフェ」は、紅茶を使ったさまざまな食材を組み合わせた贅沢感がポイントです。パフェには、紅茶プリン・スポンジ・紅茶ペースト・ミルククリーム・紅茶クリーム・紅茶ソース・紅茶ガトーショコラ・紅茶ビスケットと、全部で8種類もの食材を使用。どこから食べるか迷ってしまいそうな、特別感のあるパフェになっています。

商品名そのままの癒され食感

@oyatsu_panponさんが「商品名通り、ふわっほわっと究極の癒され食感でした！」とコメントするのは、11月4日に発売された「ふわっほわっ」。特徴的なネーミングとこれまでのスイーツとは少し違ったビジュアルに、思わず手を伸ばしたくなりそうです。見た目通りのやさしい味わいと軽やかな食感を楽しめる、新感覚の和スイーツになっているよう。

紅茶を添えてほっこりタイム

「紅茶に恋する ロールケーキ」は、しっとり食感のロールケーキ生地とミルクティークリームを巻き上げた、ティータイムにぴったりな一品。生地とクリームの間には、ほろ苦いキャラメルソースが入っており、ミルクティークリームの甘さをより引き立てています。紅茶の渋さやキャラメルのほろ苦さも楽しめる、紅茶の風味を味わうためのスイーツとなっているようです。

コーヒーや紅茶など、お気に入りのホットドリンクを添えて味わいたくなる【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」。ご褒美感のある上品な味わいを楽しむスイーツが揃っているので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる