サッカーJ2モンテディオ山形の南秀仁選手が26日、天童市で引退会見を開きました。引退後は山形県内で生活する予定で、サッカー以外の仕事にも意欲を示しているということです。



モンテディオ山形南秀仁選手「今シーズン限りで現役を引退することを決めました。自分自身の体と相談して家族と話しこの決断をした」



南秀仁選手は神奈川県出身の32歳。モンテディオでは2017年から9シーズンにわたりプレーしました。

トップ下やボランチなどで力量を発揮し、昨シーズンまで3期連続でキャプテンを務めるなどチームを代表する選手として活躍しました。

引退を決めた理由として8年前から2回にわたり腰のヘルニアを患ったことをあげました。



