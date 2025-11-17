ウインターカップ2025女子の組み合わせ決定…4連覇かかる京都精華学園は1回戦から登場
11月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は、12月23日に開幕する『SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』女子の組み合わせを発表した。
2回戦から登場するシードには、今夏のインターハイを制した桜花学園高校（愛知県）、同準優勝の日本航空高校北海道（北海道）、同4強まで勝ち進んだ精華女子高校（福岡県）と岐阜女子高校（岐阜県）が入った。桜花学園は柴田学園大学附属柴田学園高校（青森県）vs 鹿児島高校（鹿児島県）の勝者、日本航空北海道は千葉経済大学附属高校（千葉県）vs立正大学淞南高校（島根県）の勝者と初戦で対戦する。
なお、U18日清食品トップリーグを7戦全勝で3連覇し、ウインターカップ4連覇がかかる京都精華学園（京都府）は、1回戦から登場。精華女子と同じブロックに入り、初戦は県立高崎商業高校（群馬県）と激突することになった。
この日発表されたウインターカップ2025女子の組み合わせは以下の通り。
◆【ウインターカップ2025女子の組み合わせ】
■1回戦対戦カード
【左上ブロック】
柴田学園大学附属柴田学園 vs 鹿児島
福井工業大学附属福井 vs 北星学園女子
比治山女子 vs 京都両洋
明徳義塾 vs 新潟産業大学附属
矢板中央 vs 鵬学園
浜松開誠館 vs 東海大学付属福岡
就実 vs 昭和学院
【右上ブロック】
埼玉栄 vs 慶誠
済美 vs 福島東稜
県立石川 vs 県立富岡東
英明 vs 八雲学園
奈良文化 vs 酒田南
三田松聖 vs 一関学院
札幌山の手 vs 日本航空
【左下ブロック】
四日市メリノール学院 vs 聖和学園
瓊浦 vs 龍谷富山
県立小林 vs 鳥取城北
星城 vs 星槎国際湘南
帝京安積 vs 県立佐賀北
日本航空石川 vs 八王子学園八王子
県立高崎商業 vs 京都精華学園
【右上ブロック】
倉敷翠松 vs 東京成徳大学
近江兄弟社 vs 東海大学付属諏訪
聖カタリナ学園 vs 名古屋経済大学高蔵
明豊 vs 和歌山信愛
大阪薫英女学院 vs 土浦日本大学
県立湯沢翔北 vs 県立徳山商工
千葉経済大学附属 vs 立正大学淞南
■2回戦から登場
【左上ブロック】
桜花学園
【右上ブロック】
岐阜女子
【左下ブロック】
精華女子
【右下ブロック】
日本航空北海道