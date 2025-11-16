「ミープラス リペアブースター ヘアマスク」登場！香りと質感を自分好みにカスタマイズ

毎日のヘアケアが、ちょっと待ち遠しくなるかも♡ ヘアケアブランド「ミープラス（Mii＋）」から、香りと仕上がりを自由にカスタマイズできる『ミープラス リペアブースター ヘアマスク』が新登場します。2025年11月21日（金）より全国のロフトにて先行発売を開始（※一部店舗を除く）。気分で選ぶ3タイプの香りと仕上がりで、“私らしさ”をもっと楽しめる新しいヘアケア体験をお届けします♪

香りと仕上がりをカスタム♡新感覚ヘアケア「ミープラス」

その日の気分や髪の状態に合わせて、3タイプから選べる『ミープラス リペアブースター ヘアマスク』。

既存の「リペアブースター ホイップ」と重ね使いすることで香りが変化し、まるで紅茶をブレンドするように“自分だけの香り”を作り出せます。

髪悩みに合わせて香りと質感を選び、ヘアケアをもっと自由に楽しめるのが魅力です。

【クリーン】人気フレグランスの香りを手軽に♡ホリデーギフトセット登場

髪悩み別に選べる3タイプをチェック

3タイプは「Smooth（サラサラ）」「Repair（ダメージケア）」「Straight（くせ毛ケア）」のラインアップ。

Smooth（サラサラタイプ）



軽やかでふんわりした仕上がりを叶えるパールプロテインとシルク配合の『きらめき水光パール処方※1』。ピーチの香りで、既存ホイップと重ねるとピーチティーの香りに変化。

ぺたんこ髪が気になる方におすすめです。

Repair（ダメージケアタイプ）



2種のボンド成分※2が髪内部と外側を同時補修。ブリーチや紫外線によるダメージをケアし、カラーもキープ。カモミールアップルの香りで、重ね使いすると“カモミールアップルティー”に変化します。

Straight（くせ毛ケアタイプ）



「うるツヤストレート処方※1」でブロー後のストレート感をキープ。W酸熱ケア（トステア＋レブリン酸）とマレイン酸で、滑らかな髪へ導きます。

ベルガモットの香りで、ホイップとの重ね使いでは“ベルガモットティー”の香りに♡

発売情報＆商品概要

ミープラス リペアブースター ヘアマスク



価格：1,980円（税込）

発売日：2025年11月21日（金）より全国ロフトで順次先行発売（※一部店舗を除く）

容量：120g

種類：Straight／Smooth／Repair

販売場所：全国のバラエティショップ、公式オンラインストア、Qoo10、Amazon、楽天

※1 使用感には個人差があります

※2 セスキマレイン酸イソホロンジアミン、(水添ヒマシ油/セバシン酸)コポリマー〈ヘアコンディショニング剤〉

香りで気分を変えて、“私らしい可愛さ”を楽しもう♡

「今日の自分に似合う香りを選ぶ」。そんな小さな楽しみが、きっと毎日を少し特別にしてくれるはず。『ミープラス リペアブースター ヘアマスク』は、香りも仕上がりも思いのまま。

重ね使いで自分だけの香りをカスタムしながら、“私らしい可愛さ”を叶えてみませんか？ ヘアケアをもっと自由に、もっと楽しくしてくれる新しい相棒です♪