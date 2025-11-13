この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が構造を暴く！現金が増えない真因は資産化だ『数多くの億超え社長の資金繰りに関わった財務のプロだから分かる！お金が増えない会社の特徴とは』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『数多くの億超え社長の資金繰りに関わった財務のプロだから分かる！お金が増えない会社の特徴とは』で、脱・税理士の菅原氏が登場。菅原氏は「お金が増えない最大の理由はここだ」と切り出し、「利益は出ているのに現金が増えない」という経営者の違和感を、会計の仕組みから解きほぐしていく。



視聴者からの疑問は明快だ。「設備投資が20％上昇し、内部留保は300％増加している。それにもかかわらず"現金が増えていない"のはなぜか？」菅原氏は「純資産（内部留保）が増えても、設備投資が同程度に積み上がっていれば現金は増えない」と断言する。利益として積み上がったはずの資金は、固定資産など別の資産へと姿を変えて貸借対照表（BS）に滞留しているという見立てである。



動画では、貸借対照表の「資産＝負債＋純資産」という基本に立ち返り、固定資産の代表例（建物、建物付属設備、機械、器具備品、車両、土地、ソフトウェア）を整理。30万円以上の資産は一括で費用化できず、耐用年数に応じて減価償却で少しずつ費用化されるため、「支出したのに費用は後から」という時間差が生じる。土地は非償却資産であり、支出しても費用化されないため、利益と現金のズレを拡大させる論点として示される。



現金が増えない背景は、設備投資だけではない。在庫の積み上がりや売掛金の増加といった運転資本にも資金が滞留する。つまり「現金がどこかの資産に形を変えている」状態であり、違和感の正体はBSの資産側に現れる。したがって、現金の伸び悩みを感じたら、まずは固定資産・棚卸資産・売上債権の増加を点検するのが筋だ。



打ち手は実務的でシンプルだ。高額な設備や備品はリースを活用して資産計上を避け、支出と費用認識のタイミングを揃える。設備購入は自己資金で支払わず、借入で賄って手元資金を厚く保つ。菅原氏自身も「持たない経営」を徹底し、BSを軽く保つことで資金繰りの安定と意思決定の自由度を確保している。装置産業や建設業のように資産規模が膨らみやすい業種ほど、投資の是非と調達の設計をセットで考える必要がある。



ホワイトボードでの数値シミュレーションと科目の動きが丁寧に辿られており、利益とキャッシュのズレが視覚的に理解できる構成だ。自社のBSに置き換えて確認したくなる内容である。本編は、資金繰りを見直したい経営者や管理部門の実務担当者にとって、判断軸を整理する上でも有用な指針となるはずだ。