12人産んだ助産師HISAKO「トイトレは“脳と膀胱の連携がカギ”！焦らず待ってあげて」

YouTubeチャンネルで人気の「12人産んだ助産師HISAKO」ことHISAKOさんが、動画『子どものトイレトレーニング苦戦中のママ必見！3歳の頻尿は普通？本当の理由と対処法』を公開。今回は3歳児のトイレトレーニング、「頻繁におしっこに行く」「トイレがなかなか定着しない」といった悩みに対し、医学的な見地と豊富な実体験を元に丁寧に解説した。



冒頭でHISAKOさんは現在のトイレトレーニングの悩みについて、「保育園行ってる子は早いけど、家にいるとなかなか進まない…隣の子は外れてるのにうちの子はまだ」と、多くの保護者が感じる焦りに共感。「がんばらんでええで、適当でええで」と肩の力を抜いたメッセージを送った。



動画では、3歳児の“頻尿”について「おしっこの発達には個人差が大きい」「2～3歳なら1～2時間おきも普通、3～4歳になると間隔が広がってくる」と冷静に統計データを紹介。「これ標準域？幅広！」「むっちゃ個人差あるやん」と強調しつつ、15分ごとにおしっこを催す3歳児への具体的な見立ても披露した。



「貧尿の原因は体と心の2つ」とし、膀胱炎や過活動膀胱、尿崩症といった医学的視点から仔細に説明。特に「過活動膀胱は“まだ膀胱が未熟で、大して溜まってないのに収縮してしまう”のが原因」という自身の子育て実例を交えた解説が印象的だった。加えて、「心因性の貧尿」も3～5歳児では珍しくなく、「集中する遊びの時はトイレを忘れがちになる」「デリケートな性格が反映されるだけ」と、家族の見守りが大切だと説いた。



またHISAKOさんは「トレーニングパンツが必要ない」と断言。「膀胱機能と脳の連携が成熟して初めておむつは外れる」と明かし、「気持ち悪さで外れるわけではない」「子どもの成長を信じて待ってあげるのも大事」と独自見解を示した。



トイレトレーニングに苦戦する家庭に向けては「私は、あんまり関係ないんかなと思ってるんですけど」「病気や発熱などの症状がなければ5歳ごろまでは成長を見守っても大丈夫」とエール。「“淡々と”“できたらすごいと褒めて”」「自信がないなら焦らず待つのでもOK」と、悩める保護者に対して暖かく語りかけていた。



動画の最後は「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ」と、笑顔のHISAKOさんらしい明るい締めくくりで終わっている。