【ヒルトン東京】苺×中国料理の新感覚！「苺シノワアフタヌーンティー」

ヒルトン東京2階の中国料理「王朝」から、冬にぴったりの贅沢プラン「苺シノワアフタヌーンティー」が登場します。2025年12月27日（土）より、点心の食べ放題や鮑・蟹・黒毛和牛など高級食材を使用したシェフズスペシャル10品、さらに苺づくしのスイーツを鳥籠風アフタヌーンティースタンドで堪能。中国茶の香りとともに、五感を満たす極上のランチタイムをお楽しみください♡

苺が香る中華の新境地。贅沢シェフズスペシャル

シェフズスペシャル

料理長・柳谷雅樹氏が手がけるシェフズスペシャルは、苺をアクセントにした華やかな全10品。

「クラゲの冷菜 黒酢ストロベリーソース」や「燻製鴨ロース スパイシーマンゴーソース 苺添え」など、見た目にも美しい一皿が並びます。

特に「鮑の海鮮オイスターソース掛け 干し海老飾り」は、干し貝柱の濃厚ソースが香る絶品。さらに、黒毛和牛の湯引きや渡り蟹のチリソース炒めなど、贅を尽くした料理が並びます。

1人あたり\7,480（土・日・祝\7,980）で、味も見た目も華やかな“中華アフタヌーンティー”を体験できます。

点心食べ放題×苺スイーツで満たされる至福時間

蒸し点心5品

鳥籠風アフタヌーンティースタンドでご提供する4種類のデザートとフレッシュ苺

人気の蒸し点心は熱々で提供され、「翡翠抹茶海老蒸餃子」や「ラベンダーカラーの豚肉と野菜の餃子」など、色とりどりの美点心が勢ぞろい。

揚げ点心の「海老と野菜のライスペーパー春巻」や「五目揚げ団子」も香ばしく、何度でもおかわりしたくなる味わいです。

食後は、鳥籠風アフタヌーンティースタンドで「ストロベリーエッグタルト」や「金木犀香る黒ゴマ餡の白玉団子」など4種のスイーツを提供。

フレッシュ苺も添えられ、見た目にも心ときめくフィナーレを迎えます。

華やぐ中国茶とともに、冬の午後をゆるやかに

ウェルカムドリンクには、シャンパングラスで供される「アイスライチジャスミンティー」。お食事中は、ローズの香りがふんわり広がる「玫瑰花紅茶」をポットサービスで楽しめます。

華やかな花茶の香りに包まれながら、贅沢なひとときを満喫。まるで異国のサロンにいるかのような優雅な時間が流れます。「王朝」ならではの美食と香りのマリアージュが、冬の記憶を甘く彩ります♪

『苺シノワアフタヌーンティー』

レストラン：中国料理「王朝」（ヒルトン東京2F）

期間：12月27日（土）～＜2026年1月1日～1月4日を除く＞

営業時間：平日 11:30am - 3:00pm お席は最大2時間制

土・日・祝 11:00am - 1:00pm / 1:30pm - 3:30pmの2部制 お席は2時間制

※ラストオーダーは共にお席終了の30分前

苺とともに味わう、美しき“シノワの午後”を

「苺シノワアフタヌーンティー」は、伝統と創造が融合した“新しい中華体験”。鮑や黒毛和牛の上質な味わいと、苺スイーツの華やかさが共鳴し、五感を満たす特別なひとときを届けます。

2025年12月27日から、ヒルトン東京「王朝」で開催。心をほぐす花茶の香りに包まれながら、冬の午後をゆったり過ごしてみませんか？

大切な人との贅沢なランチや自分へのご褒美にぴったりの体験です♡