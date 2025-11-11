TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第6話に少路勇介と山添寛（相席スタート）が出演することが発表された。

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

少路と山添が演じるのは、鮎美が出会う婚活パーティーの参加者。少路演じる城嶋は、年収1000万円超えのハイスペックな男性。特殊な空間で独特な振る舞いをする城嶋に鮎美は……。そして、山添演じる坂口は、鮎美に声をかけてくる参加者の一人。鮎美を質問攻めにする坂口だが、彼の質問に鮎美は言葉を詰まらせてしまう。鮎美は、この2人との対話を通じて自分が本当に求めるものがわからなくなる。

11月11日放送の第6話では、ミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美は、そのことを誰にも告げずに一人暮らしをスタートさせる。だが、気づけば２人分の食事を作ってしまうなど、ふとした時にミナトの不在を実感する。一方、勝男は、近々鮎美を連れて結婚のあいさつをしに帰ってくると思っている父・勝（菅原大吉）に鮎美と別れたことを言い出せず、後ろめたい気持ちを抱いていた。そんな中でも、鶏がらスープさえも自分で作り始めるなど、めきめきと料理の腕を上げる勝男。ある日、椿（中条あやみ）からのホームパーティーの誘いに、はりきって用意した小籠包を持参するのだが……。そして同じ頃、同僚から誘われた婚活パーティーに参加した鮎美は……。

また、第4話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が511万回を突破。第1話が396万回、第2話が407万回、第3話が442万回、そして第4話が511万回と毎話記録を更新している。（※）

※TVer DATA MARKETINGにて算出（各話配信開始から8日間の再生数）

