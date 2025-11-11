日曜日の午前9時30分からの枠で毎週放送されている、特撮ヒーロー番組『スーパー戦隊シリーズ』（テレビ朝日系）が来春で終了することが決定。来春以降新たに同枠で放送される番組が、令和版の『宇宙刑事ギャバン』だと日刊スポーツが報じ話題となっている。

「メタルヒーローシリーズ『宇宙刑事ギャバン』は、1982年から83年にかけて放送された東映制作による特撮テレビドラマです。宇宙犯罪組織から地球を守るため、銀河連邦警察から地球に派遣された主人公がコンバットスーツを装着して戦うというもの。これまでにない新しいヒーローとして人気となった『ギャバン』に続き、赤いコンバットスーツ姿が印象的だった『シャリバン』、青と銀のコンバットスーツがスタイリッシュな『シャイダー』など、メタルヒーローシリーズは多くの子どもたちを魅了しました」（特撮ライター）

報道を目にした人たちからは、《令和版ギャバンは胸熱すぎる！》《当時の記憶がよみがえってくるよ》《何かの形でオリジナルキャストも出てくれたら嬉しい》など、昔を懐かしむ声とともに早くも期待の声が殺到。関係者によるとすでにオーディションは終了、主演も決まっているようで番組の放送が待ち望まれる。

一方、最後のスーパー戦隊となる『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）に関しては、ゴジュウユニコーン・一河角乃役で出演していた今森茉耶の降板が11月8日に発表された。これは、20歳未満の飲酒行為があったことが確認されたためだという。所属事務所も同件を受けて謝罪し、今森とのマネジメント契約を解除するなど波紋が広がっている。

「泥を塗ってくれたな」ブーイング

「今森さんの降板発表から一夜明けた11月9日には、『ゴジュウジャー』最新話の放送がありました。オープニングではクレジットからも名前が消え、次回予告で写っていた本編の出演シーンもすべてカットに。変身後の戦闘シーンにゴジュウユニコーンの姿はあるものの、今森さんの声は代役の方が務め、音声が流れることもありませんでした」（テレビ誌ライター）

放送を見た人たちからは、

《さすがに昨日の今日でテロップ対応だろうと思ってたけど、編集で消されててビビった》

《たった半日でスタッフの皆さんお疲れさますぎる……》

といった声に加えて、今森は飲酒問題以前に“不倫”や“二股”といった報道もされていたため、

《最後のスーパー戦隊になると言われているのに、ほんと泥を塗ってくれたな》

《応援していた子どもたちがかわいそう。特撮ファンだけじゃなく子どもの夢も壊してる》

など、怒りのコメントも相次いでいる状況だ。

最後のスーパー戦隊なだけに、『ゴジュウジャー』に対するファンの期待は大きい。残りの放送もまだまだあることを思うと、ラストまでしっかりと駆け抜けてほしい――。