¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥¸¥ã¡¼´ÆÆÄÇ®Ë¾¤Î¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Î½¢³è¼ºÇÔ¤¬³ÎÄê¡¡¶¯¤¤¸ÄÀ¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æº£¸å¤âÉÔÆ©ÌÀ
¡¡ÎòÂå£´°Ì¤Î£·£°£³ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹»á¡Ê£´£µ¡Ë¤ÎàºÆ½¢¿¦Àèá¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Íè½Õ£×£Â£Ã¤Ç¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤âÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¿·´ÆÆÄÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÅÁã¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÊó½·¤ò¤á¤°¤ë°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤«¤é¸ò¾Ä·èÎö¡£µåÃÄ£Ï£Â¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï·×£¹»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö£²ÅÙ¤ÎÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ï¥³¡¼¥ÁÎò¤Î¤Ê¤¤µåÃÄ£Ï£Â¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º°Ê³°¤ÏÍèµ¨¤Î»Ø´ø´±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥×¥Û¥ë¥¹»á¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤¬¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Î½Ð±é¤·¡¢¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Îº£¸å¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹¤Ï³Î¤«¤Ë´ÆÆÄ¶È¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢£¹¤Ä¤Î¶õÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤¬¤½¤Î¤É¤ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹¤Ï³Î¤«¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÍ¥½¨¤Ê´ÆÆÄ¤¬ÉÕ¤¯¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Î¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò³ÆµåÃÄ¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥ÁÎò¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç´ÆÆÄ½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Î¡¼¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥Û¥ë¥¹»á¤Ï¤½¤ó¤Ê±ó²ó¤ê¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¡£à¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ø´ø´±á¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£