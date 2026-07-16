ドジャースは１５日（日本時間１６日）、９月６日（同７日）の本拠地・パイレーツ戦で当日の来場者に配布する新たな「ボブルヘッドデー」を実施することを発表した。当日のボブルヘッド人形は個人名ではなく「ＴＨＥＣＡＴＣＨ」でパヘスとＥ・ヘルナンデスがモデルだ。ブルージェイズとの激闘となった昨年のワールドシリーズ第７戦。４―４の９回２死満塁で山本由伸がクレメントに左中間への大飛球を許したが、左翼のＥ・ヘ