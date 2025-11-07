人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で“孤高の闘神”と呼ばれ、先月に大阪で行われたイベントで秒殺ＫＯ勝ちで復帰した飯田将成が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ノッコン寺田との対談の中で因縁のＢＤ溝口勇児ＣＯＯに言及した。

飯田は８月のＢＤ１６に出場予定だったが、溝口ＣＯＯと対立し、直前で欠場。波紋を呼んでいた。ノッコンは「溝口とやるんかな？」と問われ、飯田は「結構質問もくるんですけど。全然やってもいいんですけどね。人間的に好きじゃないんで会いたくない」とキッパリ。「気持ちも何も、左手で勝てるレベルでしょって。レベルが違うから、戦うも何も」とビール片手に言い切った。

溝口氏は「もし飯田と戦うことになったら、その試合を最後にリングの上で戦うのは最後にしようと思ってる。忙しすぎるのと、怪我をして他の仕事に迷惑をかけるわけにもいかないから」と呟いていたが、飯田は「プロ選手みたいなこと言ってるな」と苦笑いで語った。

自身が関わるイベントの「ＦＩＧＨＴＥＲ１００」で実現させようとするノッコン。「ＢＤに行って戦うのは飯田的には引っかかるわけやん。いいんちゃう。未来さんもいいって言うと思いますよ」と語ったが、飯田は「絶対言わんと思うよ」と笑った。