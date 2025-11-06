【ROSIER by Her lip to】理想のバランスを叶える新ブラ登場♡

heart relationが手がける「ROSIER by Her lip to」から、どんなバストサイズでも理想の“まる胸”を叶える新作ブラ「B.B.Bra（ビービーブラ）」が登場します。脇高設計と独自のモールドカップで、美しいシルエットを叶えるスタイルアップブラ。2025年11月5日(水)に有楽町マルイの常設店舗で先行発売、11月21日(金)からは公式オンラインストアでも一般発売がスタート。

機能性×美しさ。理想の“まる胸”を叶える設計



B.B.Bra（税込5,800円）は、脇からしっかり支えるL字ワイヤーの脇高設計を採用。気になる脇肉を逃さず寄せて、美しい谷間をメイクします。

さらに、サイズごとに厚みを変えた独自のモールドカップが、自然でふっくらとしたバストラインを実現。

どんな体型でも理想のバランスを叶えるよう設計されており、B65～F75まで幅広く対応しています。滑らかでシームレスなカップは洋服にも響かず、デイリーにもぴったり。

ROSIERらしい上品なレースで華やぎをプラス



ブラサイドには、ROSIERオリジナルのローズ柄ストレッチレースを使用。

roseとblackの2トーンカラーで染め分けられ、素肌に浮かび上がる繊細なレースがセンシュアルな印象を演出します。

背中が開いた服にも対応できるUバックスタイルや、ずれにくい裏起毛ストラップなど、後ろ姿まで美しく整う設計も魅力。

B.B.Shorts（税込3,200円）と合わせれば、360度どこから見ても華やかで快適なランジェリースタイルが完成します。

11月、有楽町マルイで先行発売スタート



「B.B.Bra」は、2025年11月5日(水)にオープンする有楽町マルイ3階「ROSIER / Her lip to BEAUTY」常設店舗で先行発売されます。

ランジェリーとビューティラインを同時に展開する新店舗では、ROSIERの世界観を実際に体感できる空間も登場。

11月21日(金)19時からは、公式オンラインストアで一般発売もスタート予定です。

自分らしい“美しさのバランス”をまとう



ボリュームをプラスしたい人も、シルエットを整えたい人も。ROSIERの「B.B.Bra」は、それぞれの理想を引き出しながら、自分らしい“美しさのバランス”を叶えてくれる一枚です。

機能性だけでなく、デザインにもこだわることで、着けるたびに気分まで高まる特別なランジェリーに。身につける瞬間から自信が宿る、そんな“まる胸”体験をぜひ♡