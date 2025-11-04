TVアニメ『【推しの子】』第3期が2026年1月14日よりTOKYO MXほかで放送されることが決定し、第1弾PVとメインビジュアルが公開された。

集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れていくサスペンスフィクション。

2024年に放送された第2期では、作中の2.5次元舞台「東京ブレイド」に出演したアクアの復讐心にフォーカスした「2.5次元舞台編」が描かれた。第3期では、かつての想い人・ゴローの死を知ったルビーの復讐の行方が描かれる。

11月4日に開催された「いい推しの日」記念新情報解禁生放送『深堀れ☆ワンチャン！』にて第1弾PVが公開。「なとり」が歌うエンディング主題歌「セレナーデ」の音源もPV内にて初公開された。

あわせて公開されたメインビジュアルでは、背中合わせのアクアとルビーが大きく描かれている。

さらに、アイ、アクア、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょの新キャラクタービジュアルも公開。芸能界を駆け上がり“中堅”となったキャラクターたちが描かれている。

また、11月28日より東急プラザ渋谷の4階特設スペースにて「【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA」の開催が決定。「プレゼント」をテーマにした特別な描き下ろしイラストを使用したグッズが先行販売される。

12月15日からは第3期放送を記念して、東急プラザ渋谷2Fに本作をイメージしたクリスマスツリーの展示が決定。前日の12月14日にはメインキャストによるクリスマスツリーの点灯式＆トークイベントが開催される。POP UP SHOWCASEで買い物した人の中から抽選で 100名が本イベントへ無料で招待される。詳細は特設サイトにて。

12月28日には第3期第1話劇場先行上映とメインキャストによる舞台挨拶が全国劇場生中継にて実施。入場者プレゼントとして「日本全国 project【47都道府県の子】特製ポス トカード」も配布される。ポストカードは「東北 Ver.」「関東 Ver.」「近畿 Ver.」「中部 Ver.」「四国 Ver.」「中国 Ver.」「九 州 Ver.」「北海道沖縄 Ver.」の全8種があり、上映する劇場のエリアに合わせた絵柄が配布される。

なとり コメント

この度、「セレナーデ」という楽曲を書き下ろさせていただきました。「アクア」という人間を理解しようとするたびに、どうしようもない暗闇の底に落とされたような感覚がありました。せめて、彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲です。たくさん、聞いてください。（文＝リアルサウンド編集部）