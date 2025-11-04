秋の風物詩バーガーが復活！バーガーキング「マッシュルームワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月31日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティに焦がし醤油の香りがアクセントのクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」で仕上げた秋の風物詩バーガー『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』の3商品を期間限定で復活発売する。
■期間限定で復活
バーガーキングの秋の風物詩、大人気バーガー『マッシュルームワッパー』3商品を期間限定で復活発売する。
『マッシュルームワッパー』は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねました。さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガー。
『ダブルマッシュルームワッパー』は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねました。粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、食べ応え十分のバーガー。
さらに、お手頃サイズの『マッシュルームワッパーJr.』も用意しており、好みに合わせて楽しめる。
『きのこ好きの皆様も、バーガーキングの『マッシュルームワッパー』ファンの皆様も、秋の風物詩バーガー『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』の3商品で食欲の秋をお楽しみください。』
■商品概要
商品名：マッシュルームワッパー
発売日：2025年10月31日（金）〜
価 格：単品840円、セット1,140円
商品名：ダブルマッシュルームワッパー
発売日：2025年10月31日（金）〜
価 格：単品1,190円、セット1,490円
商品名：マッシュルームワッパーJr.
発売日：2025年10月31日（金）〜
価 格：単品540円、セット840円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』を発売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
