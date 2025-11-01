◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０月３１日（日本時間１１月１日午前９時８分開始予定）、２勝３敗と後がなくなったワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。

ドジャースが、絶対に負けられない戦いに挑む。１勝１敗で迎えた２６日（同２７日）からの本拠地での３連戦。第３戦こそ延長１８回、試合時間６時間３９分の激闘をフリーマンのサヨナラ弾で制したが、第４、５戦は投打がかみ合わず２連敗。１９９３年以来３２年ぶりの頂点を狙うブルージェイズに王手をかけられて、崖っぷちに立たされた。

第６、７戦では投手としての登板の可能性すらある大谷。ロバーツ監督は「翔平は今日のピッチングプランの中には入っていない」と否定的だったが、前回登板の第４戦から中２日が空いており、負けたら終わりな状況なだけに延長に突入した際などの緊急事態となった場合はマウンドに上がる可能性はあるかもしれない。

試合前はキャッチボールで調整。キャッチボール中には自身の近くに飛んできた打球を球団スタッフが落球すると冷やかすように頭を抱えて大笑いするなど、いつもの試合前と変わらずリラックスした表情を見せていた。